موسكو تدعو واشنطن وشركائها إلى تحمل مسؤولية الجرائم في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة الروسية خلال مؤتمر صحفي:

"نود أن نسأل الممثلين الغربيين الذين يشعرون بالقلق الشديد بشأن الوضع الإنساني في إدلب: على سبيل المثال، لماذا لا تطلبون عقد اجتماعات منفصلة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمال شرق سوريا".

وتابعت بقولها: "على وجه الخصوص، حول عواقب ما يسمى بمكافحة داعش (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)؟ سوف نستمع باهتمام. والمعلومات حول هذا الموضوع، وكذلك البيانات المؤكدة حول مقتل السوريين المسالمين نتيجة لأعمال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة".

وأضافت زاخاروفا: "بالنسبة للأمريكيين وشركائهم في التحالف، كان يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة وأن يتحملوا المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا حيث هناك الكثير منها".