بوغدانوف: بوتين يستعد لزيارة الملك سلمان قريبا

وقال بوغدانوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة بوتين للسعودية قيد الإعداد:"هذا السؤال هو من اختصاص الإدارة الرئاسية. لكن بطبيعة الحال تجري الاستعدادات للزيارة".

ولم يذكر بوغدانوف تواريخ محددة للزيارة المترقبة.

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وفي منتصف نيسان / إبريل الماضي، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن موسكو والرياض تعملان على التفاصيل النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة.

وقال الجبير للصحفيين في موسكو: "تلقى الرئيس بوتين دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية وقبلها. نحن نعمل على تحديد مواعيد زيارته."

وفي شباط / فبراير الماضي، قال السكرتير الصحفي الرئاسي ديمتري بيسكوف إن زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية يجري التفاوض بشأنها عبر القنوات الدبلوماسية.