الخارجية الروسية تحذر من "مسار خطير" في الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن موسكو ترى أنه من المهم عدم إنشاء خطوط تقسيم جديدة في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا المسار خطير.

وقال فيرشينين للصحفيين معلقا على إمكانية إنشاء "ناتو عربي" ضد إيران، على هامش مؤتمر "قراءات ليخاتشوف" الـ19 الدولي في سان بطرسبورغ: "فيما يتعلق بإنشاء التحالفات المختلفة، تحالفات ظرفية أو أحلاف، فنحن نرى أنه من الأهمية بمكان- وفقا للوضع الحالي- عدم إنشاء خطوط تقسيم إضافية جديدة في المنطقة".

© Sputnik . Maksim Blinov الخارجية الروسية: الحديث عن وساطة روسية بين الدول العربية وإيران ليس مناسبا

وأضاف أنه "على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وخصوصا إذ كانت هذه التوجهات تستخدم الخلافات الطائفية؛ فإن هذا المسار خطير. نحن بحاجة للبحث عما يوحدنا في هذه المنطقة".

وكان فيرشينين قد قال للصحفيين إنه "ليس من المناسب أن تكون وسيطا لشيء لم يوجد بعد"، عندما سُئلَ عن احتمال التوسط الروسي بين إيران والدول العربية.

ونقلت وكالة "رويترز" في أبريل / نيسان الماضي، عن مصادر مطلعة أن مصر نأت بنفسها عن الجهود الأمريكية لتشكيل "ناتو عربي" على غرار حلف شمال الأطلسي هدفه "التصدي" لسياسات طهران.

ووفقا للمصادر، فإن مصر قد أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح، قبل اجتماع عقد الأحد الماضي في الرياض.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وضع أسس لتشكيل "تحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط" (وهو الاسم الرسمي لما أطلق عليه "الناتو العربي") الذي يفترض أن يشمل وفقا للمخططات الأمريكية، ست دول خليجية عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والسعودية، إضافة إلى مصر والأردن.