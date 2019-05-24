مقاتلة "ميغ-31" تصعد إلى ارتفاع لا تصله أي طائرة أخرى (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" إحدى قنوات التلفزيون الروسي، فيديو يظهر تحليق طائرة "ميغ-31" في الفضاء حول الأرض.

ورصدت قناة "زفيزدا" صعود مقاتلة "ميغ-31" إلى ارتفاع 21.5 كيلومتر وهو ارتفاع لا تستطيع أي طائرة عسكرية أخرى الصعود إليه.

وصعدت الطائرة إلى ما يسمى بالفضاء القريب بسرعة 2500 كيلومتر في الساعة مع العلم أن مقاتلة "ميغ-31" تستطيع التحليق بسرعة 3000 كيلومتر في الساعة وهي سرعة تفوق سرعة القذيفة المنطلقة من المدفع.

واستغرق وصول مقاتلة "ميغ-31" إلى الفضاء القريب 18 دقيقة. وبإمكانها الوصول إلى الفضاء القريب في نصف هذا الزمن في حالة الحرب كما يقول العسكريون.

وتصعد مقاتلة "ميغ-31" إلى هذا الارتفاع من أجل تحقيق المهام الموكلة إليها، اعتراض طائرات وصواريخ العدو مع العلم أن سرعة صاروخ "توماهنوك" مثلا، لا تتجاوز 880 كيلومترا في الساعة.

ويقدر رادار الطائرة "زاسلون-إم" على اكتشاف الأهداف الجوية على بعد 320 كيلومترا.