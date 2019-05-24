تحييد مجرمين في داغستان والعثور على أسلحة وذخائر بمكان الاشتباكات

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على 3 مسلحين في جمهورية داغستان والعثور على أسلحه وذخائر في مكان الاشتباك المسلح معهم.

© Photo / Public relations center of Federal Security Service تصفية مسلح كان يخطط لعمل إرهابي في داغستان الروسية . وقال الناطق باسم اللجنة، ألكسندر بولياكوف: "تم تحييد 3 مجرمين في داغستان، وتم العثور كذلك على أسلحة أوتوماتيكية وذخائر في مكان وقوع الاشتباك المسلح".

ولا يزال المجتمع الروسي يعاني من وجود ظاهرة الجريمة، شأنه شأن معظم مجتمعات العالم المعاصر. وتقع مهام مكافحة الإجرام على رأس الأولويات بالنسبة لأجهزة الأمن والشرطة في روسيا، وعلى وجه الخصوص، في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، التي تتواجد فيها كذلك، فلول مجموعات متطرفة تطل برأسها بين الحين والآخر.