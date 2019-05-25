دبابة يتعذر تدميرها

تعتبر دبابة "تي-80بي في إم" من الدبابات الأكثر تحصنا ضد المقذوفات المضادة للدروع في العالم.

وهناك نسختان لهذه الدبابة الروسية تم عرض إحداهما للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول من عام 2017 في أحد ميادين التجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية. وزودت هذه النسخة بنظام الحماية المعروف باسم "ريليكت" الذي يحمي الدبابة من غالبية الذخائر الحديثة المضادة للدبابات وكذلك من القذائف المضادة للدروع التي تطلقها مدافع الدبابات. وتقع معدات نظام "ريليكت" في مقدمة الدبابة.

ويوجد ما يحمي الدبابة على جانبيها أيضا ومؤخرة برجها. وتشير المعلومات إلى أن نسخة دبابة "تي-80بي في إم" هذه تظل قيد الاختبار.

وزودت النسخة الأخرى "الخفيفة" أيضا بنظام "ريليكت" في مقدمة جسم الدبابة وبرجها. وتوجد دروع إضافية على جانبيها. ويمكن تعزيزها عند الضرورة بالحُجُب المضادة للقذائف.

وقد بدئ بتسليم دبابات "تي-80بي في إم" في هذا الشكل إلى القوات الروسية. وأفاد جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية أن لواء المشاة الآلية المرابط في منطقة نهر آمور تسلم نحو 40 دبابة محدثة من طراز "تي-80".

وتتميز دبابة "تي-80" بمحركها الغازي التربيني الذي يمكّنها من السير بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة.