روسيا والمكسيك تعملان على توسيع قاعدة التعاون بين البلدين

وأضاف، بأن الحديث يدور عن عدد من الاتفاقات التي يجري وضعها، بما في ذلك مشروع اتفاق بشأن تسليم المتهمين، ومشروع اتفاق بشأن سفر المواطنين بدون تأشيرة، والتعاون بين مكاتب المدعي العام، واتفاق النقل البحري، والاعتراف المتبادل بالشهادات ووثائق الدرجات العلمية.
واختتم نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد تحدثنا عن الحاجة إلى استئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة، نحن ننتظر تعيين رئيس مشارك مكسيكي. نحن راضون عن وجود تأكيد من قبل الزملاء المكسيكيين فيما يتعلق بالاستعداد لهذا العمل".
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والمكسيك، تشهد تطوراً في عدة مجالات، وذلك بعد صعود مرشح القوى اليسارية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لرئاسة البلاد. وفي وقت سابق أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، عن اعتقاده بأن العلاقات بين موسكو ومكسيكو ستتحسن، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المكسيك.
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