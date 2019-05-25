روسيا والمكسيك تعملان على توسيع قاعدة التعاون بين البلدين

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، بأن روسيا والمكسيك تحافظان على حوار سياسي منتظم وتعملان على توسيع قاعدة التعاون.

© REUTERS / China Daily المكسيك تلغي رسوما عقابية على منتجات أمريكية عقب إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

وقال ريابكوف، لوكالة " سبوتنيك " في نهاية زيارته لهذه الدولة: "عقب وصول الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة، نحن مهتمون بمواصلة هذا الحوار. عقدت اجتماعات مع نائبي وزير خارجية المكسيك ، جوليان فنتورا وماكسيميليانو رييس. هناك مسألة توسيع وتحسين أسس الاتفاقات القانونية".

وأضاف، بأن الحديث يدور عن عدد من الاتفاقات التي يجري وضعها، بما في ذلك مشروع اتفاق بشأن تسليم المتهمين، ومشروع اتفاق بشأن سفر المواطنين بدون تأشيرة، والتعاون بين مكاتب المدعي العام، واتفاق النقل البحري، والاعتراف المتبادل بالشهادات ووثائق الدرجات العلمية.

واختتم نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد تحدثنا عن الحاجة إلى استئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة، نحن ننتظر تعيين رئيس مشارك مكسيكي. نحن راضون عن وجود تأكيد من قبل الزملاء المكسيكيين فيما يتعلق بالاستعداد لهذا العمل".

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والمكسيك، تشهد تطوراً في عدة مجالات، وذلك بعد صعود مرشح القوى اليسارية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لرئاسة البلاد. وفي وقت سابق أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، عن اعتقاده بأن العلاقات بين موسكو ومكسيكو ستتحسن، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المكسيك.