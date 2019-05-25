بوتين يوجه رسالة لقادة الدول الأفريقية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تهنئة لرؤساء دول وحكومات أفريقيا بمناسبة "يوم أفريقيا"، تمنى فيها لهم التوفيق في حل القضايا والأزمات المحلية والإقليمية وتوثيق التعاون.

وقال بوتين في رسالته التي نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "أرجو أن تتقبلوا تهاني الصادقة بمناسبة يوم أفريقيا، الذي يرمز لوحدة شعوب قارتكم ورغبتها في الاستقلال والسلام والرخاء".

© Sputnik . Grigory Sysoev صحيفة أمريكية: بوتين استغل اجتماعه مع ترامب لتحقيق ما يريده

وأضاف: "تسير الدول الأفريقية بثقة على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التكنولوجية، وتلعب دورا متزايد الأهمية في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".

وتابع: "في إطار الاتحاد الأفريقي وغيره من الهياكل الإقليمية وسواه، يتوسع التعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات، وتتقدم عمليات التكامل متبادل المنفعة".

وأكد بوتين أن "روسيا تؤيد بالكامل جهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات والأزمات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي".

وختم قائلا: "أتابع بارتياح الطبيعة الودية والبناءة للعلاقات بين بلدينا، وإنني على ثقة من أن القمة الروسية الأفريقية، والمنتدى الاقتصادي الذي سنعقده بأكتوبر في سوتشي، سيعملان على بناء هذه العلاقات من الناحية النوعية وسيتيحان لنا رسم أشكال جديدة للتعاون المثمر".