بوتين يوجه رسالة لقادة الدول الأفريقية

وقال بوتين في رسالته التي نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "أرجو أن تتقبلوا تهاني الصادقة بمناسبة يوم أفريقيا، الذي يرمز لوحدة شعوب قارتكم ورغبتها في الاستقلال والسلام والرخاء".
وتابع: "في إطار الاتحاد الأفريقي وغيره من الهياكل الإقليمية وسواه، يتوسع التعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات، وتتقدم عمليات التكامل متبادل المنفعة".
وأكد بوتين أن "روسيا تؤيد بالكامل جهود الشركاء الأفارقة الرامية لحل النزاعات والأزمات المحلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي والعالمي".
وختم قائلا: "أتابع بارتياح الطبيعة الودية والبناءة للعلاقات بين بلدينا، وإنني على ثقة من أن القمة الروسية الأفريقية، والمنتدى الاقتصادي الذي سنعقده بأكتوبر في سوتشي، سيعملان على بناء هذه العلاقات من الناحية النوعية وسيتيحان لنا رسم أشكال جديدة للتعاون المثمر".
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