مقتل ثلاثة أطفال ورجل في حريق بإقليم كراسنويارسك الروسي

كراسنويارسك — سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان لها بهذا الشأن: "جراء الحريق لقي رجل مصرعه من الشقة رقم 1 وثلاثة أطفال من الشقة رقم 2".
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار غاز بمبنى سكني في قرية "تشيستزورني" في مدينة روستوف الروسية.
وقال متحدث باسم المكتب الصحفي للوزارة، لوكالة "سبوتنيك": "في قرية "تشيستزورني" الواقعة على شارع لينين وقع انفجار غاز في مبنى سكني مكون من طابقين، مشيرا إلى "العثور على جثة شخص وإجلاء مصابين آخرين"، ووفقا له، أسفر الانفجار عن انهيار جزئي لسطح شقتين في المبنى مسجل بهما 9 أشخاص.
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