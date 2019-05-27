روسيا تعلق على اقتراح إيران توقيع "معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج"

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي، يوم الاثنين، في موسكو: إنها "يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوترات".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إن إيران عرضت توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول الخليج المجاورة.
وأكد ظريف، خلال لقائه نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد، أن لدى طهران رغبة ببناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج. وقال إن إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط بعد اتهام طهران بالوقوف وراء الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة، أمر "خطير للغاية وتهديد للسلام الدولي".
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