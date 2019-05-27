عودة كتيبة لقوات الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية بعد الخدمة في سوريا

أفاد رئيس المكتب الإعلامي لقيادة قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، فاديم أستافييف، اليوم الاثنين، بأن حفلا أقيم على أرض معسكر خاص بتشكيل مدفعية من صلب تنظيم المنطقة العسكرية الجنوبية، وذلك بمناسبة استقبال كتيبة من قوات الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، عادت إلى إنغوشيا بعد أداء واجبات الخدمة في سوريا.

روستوف-نا-دونو — سبوتنيك. وحضر الحفل، بحسب البيان، الرئيس الإنغوشي يونس-بك يقكوروف، ومدير الإدارة العامة لقوات الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، فلاديمير إيفانوفسكي، وممثلو قيادة الجيش الثامن والخمسين التابع للمنطقة وممثلو سلطات الجمهورية وجمعيات المحاربين القدماء والمنظمات الاجتماعية، بالإضافة إلى أهالي أفراد الشرطة العائدين وأقربائهم.

© REUTERS / ALI HASHISHO الشرطة العسكرية الروسية تعثر على دبابة وأسلحة في دوما السورية بواسطة خريطة للإرهابيين

وفي هذا السياق قال أستافييف: "أعربت قيادة قوات الشرطة العسكرية عن شكرها على ما أظهره ضباط وضباط صف وأفراد الكتيبة من شجاعة والمستوى العالي للكفاءة المهنية خارج حدود روسيا، أثناء قيامهم بتنفيذ مهام حراسة الأهداف المدنية ومرافقة عمليات نقل الشحنات الإنسانية وتأمين المعابر الإنسانية في مناطق خفض التصعيد.

وذكر المكتب الإعلامي في هذا الصدد، أن 300 عسكري من منتسبي قوات الشرطة العسكرية عادوا على متن طائرات النقل العسكري "إليوشين — 76" إلى أرض الوطن، بعد قيامهم بتنفيذ مهام خاصة في سوريا. وخلال الاحتفال تم منح 60 شخصاً منهم أوسمة وميداليات خاصة بالدولة وبالإدارة العامة للشرطة العسكرية.