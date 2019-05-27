بالفيديو...البرق يضرب الصاروخ الحامل "سويوز"

نشر دميتري روغوزين، رئيس روسكوسموس، فيديو لصاعقة ضربت الصاروخ الحامل "سويوز-2.16".

ووقع الحادث عند إطلاق "سويوز" من قاعدة بليستسك.

وكتب روغوزين على التويتر: "البرق ليس عقبة بالنسبة لنا".

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2019

وفقًا لرئيس القاعدة، اللواء نيكولاي نيستشوك، فقد تم الإطلاق بشكل عادي.

وقال اللواء: "نحن قوات جميع الأحوال الجوية. هذا دليل آخر على أن البرق لا يمكن أن يلحق أضرارًا بصواريخنا وأسلحتنا الفضائية".

تم إطلاق "سويوز-2.16" في الساعة 09:23 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك تم إطلاق المركبة الفضائية "غلوناس-إم" بنجاح إلى المدار المطلوب.