بالفيديو...البرق يضرب الصاروخ الحامل "سويوز"

ووقع الحادث عند إطلاق "سويوز" من قاعدة بليستسك.
وكتب روغوزين على التويتر: "البرق ليس عقبة بالنسبة لنا".
Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2019
Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g
وفقًا لرئيس القاعدة، اللواء نيكولاي نيستشوك، فقد تم الإطلاق بشكل عادي.
وقال اللواء: "نحن قوات جميع الأحوال الجوية. هذا دليل آخر على أن البرق لا يمكن أن يلحق أضرارًا بصواريخنا وأسلحتنا الفضائية".
تم إطلاق "سويوز-2.16" في الساعة 09:23 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك تم إطلاق المركبة الفضائية "غلوناس-إم" بنجاح إلى المدار المطلوب.
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