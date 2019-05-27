لافروف يعلن عن قلق مشترك مع بيلاروسيا على خلفية زيادة نشاط الناتو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه خلال المباحثات مع نظيره البيلاروسي، فلاديمير ماكي، تم الإعراب عن قلق مشترك إزاء زيادة نشاط الناتو بالقرب من الحدود.

موسكو — سبوتنيك. قال لافروف عقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي:

"تحدثنا عن مسألة عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة. وأعربنا عن قلقنا إزاء تكثيف أنشطة الناتو بالقرب من حدودنا، وأشرنا إلى أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة الأورواطلسية".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich لافروف: لا نعتقد أن "الناتو" سيشارك في استفزازات جديدة لكييف في مضيق كيرتش

وأشار المتحدث إلى أن روسيا وبيلاروسيا تدعوان الشركاء الغربيين لاحترام إقامة أمن متساو وغير قابل للتجزئة والإيفاء بالالتزامات التي الأخذ بها.

يذكر أنه في عام 1997، ظهرت الوثيقة الأساسية في قانون العلاقات المتبادلة والتي تنص على إمكانية التعاون والأمن بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، والتي تحدد التزام الطرفين بعدم نشر قوات عسكرية كبيرة على أراضي الأعضاء الجدد في الحلف.

وتثير عملية توسيع الناتو في أوروبا وتصرفات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدرع الصاروخي مخاوف مشروعة لدى القيادة الروسية، التي تؤكد في الوقت ذاته، استعدادها لمعالجة هذه القضية.