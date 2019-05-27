لافروف يعلن عن قلق مشترك مع بيلاروسيا على خلفية زيادة نشاط الناتو

موسكو — سبوتنيك. قال لافروف عقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي:
"تحدثنا عن مسألة عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة. وأعربنا عن قلقنا إزاء تكثيف أنشطة الناتو بالقرب من حدودنا، وأشرنا إلى أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة الأورواطلسية".
يذكر أنه في عام 1997، ظهرت الوثيقة الأساسية في قانون العلاقات المتبادلة والتي تنص على إمكانية التعاون والأمن بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، والتي تحدد التزام الطرفين بعدم نشر قوات عسكرية كبيرة على أراضي الأعضاء الجدد في الحلف.
وتثير عملية توسيع الناتو في أوروبا وتصرفات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدرع الصاروخي مخاوف مشروعة لدى القيادة الروسية، التي تؤكد في الوقت ذاته، استعدادها لمعالجة هذه القضية.
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