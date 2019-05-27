موسكو: روسيا لم تتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي

أعلن مدير قسم التعاون الأوروبي التابع لوزارة الخارجية الروسية، أندريه كيلين، ، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي، وأنها غير مهتمة بذلك.

موسكو _ سبوتنيك. وقال كيلين لوكالتنا "لا علاقة لنا بانتخابات البرلمان الأوروبي. وعلى عكس المزاعم، نحن لم نتدخل في هذه الانتخابات، لأنها لا تهمنا. ربما ستكون هناك اتهامات ومحاولات للعثور على بعض الأدلة [على التدخل]، لكن هذا سيكون خطأً، نحن سنتعامل مع البرلمان الأوروبي أيا كان تشكيله".

هذا وأدلى المواطنون الأوروبيون يوم أمس الأحد، بأصواتهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي.

وتنتخب جميع الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 751 عضوا. ويمثل البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يتشكل من وزراء حكومات الدول الأعضاء، السلطة التشريعية للاتحاد.

وجرت الانتخابات الأوروبية في هذا العام في الفترة من 23 إلى 26 أيار/ مايو الجاري، ليختار الناخبون من 28 دولة مشاركة في الاتحاد، خلال هذه الفترة، 751 نائبا، يمثلونهم في البرلمان الأوروبي، الجهة الوحيدة في الاتحاد التي تتشكل عبر الانتخاب الشعبي المباشر.