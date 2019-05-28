خبير يتحدث عن فرص تصدير أحدث وسائط الدفاع الجوي الروسية

وعبرت صحيفة "ازفستيا" الروسية عن شكوكها في إمكانية أن تحجم تركيا عن استيراد وسائط الدفاع الجوي من روسيا استجابة لضغوط الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى الرغبة في اقتناء منظومة روسية أخرى أيضا للدفاع الجوي هي "إس-500".

© Sputnik . Ruslan Krivobok "بروميثيوس" الروسي مستعد لتدمير الطائرات والصواريخ المهاجمة

وهل ترغب دول أخرى في الحصول على أحدث منظومات الدفاع الجوي الروسية؟ حملت الصحيفة هذا السؤال إلى الخبير العسكري الروسي أندريه فرولوف، رئيس تحرير مجلة "تصدير الأسلحة". وقال الخبير إنه يرى إمكانية أن تهتم الصين أيضا بمنظومة "إس-500". ثم قد تقبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر على شراء وسائط الدفاع الجوي الروسية. كما يمكن أن تستأثر منظومة المستقبل (إس-500) باهتمام مصر والجزائر وأيضا إيران.

ويرى الخبير أن ما يسترعي اهتمام الأجانب أولًا قدرة منظومة "إس-500" على صد الهجوم الصاروخي.

ولفت الخبير إلى أن الحديث عن تصدير منظومة "إس-500" إلى دول أجنبية محددة لا يمكن أن يبدأ إلا بعد أن يتسلمها الجيش الروسي.