بوتين يصل إلى كازاخستان

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الأوراسي.

وسيتم عقد قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي يوم 29 أيار/ مايو الجاري، والتي ستعقد في شكل موسع بمشاركة ممثلي الوفود الأجنبية وضيوف المنتدى.

ويخصص الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية الأوروبية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية.

ولم يستبعد المتحدث الرسمي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن يناقش بوتين، على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة شراء بيلاروسيا النفط من كازاخستان.