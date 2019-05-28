موسكو: ورشة المنامة محاولة أمريكية لفرض رؤية في الشرق الاوسط

أفاد قسم المعلومات والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الإعداد للورشة الاقتصادية "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينية المنامة، هو محاولة من الولايات المتحدة لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: " تعتزم واشنطن يومي 25-26 حزيران/ يونيو، تنظيم ورشة "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينية المنامة، والتي قد تشهد الإعلان عن الشق الاقتصادي لـ "صفقة القرن" حول التسوية في الشرق الأوسط. من الواضح أن الولايات المتحدة تخطط لتعبئة موارد مالية كبيرة، بما في ذلك تبرعات المانحين، لتنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق يفترض أنها تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين نفسها، وكذلك في الأردن ومصر ولبنان وسوريا… الحديث هنا عن محاولة أمريكية أخرى لتغيير أولويات الأجندة الإقليمية الإقليمي وفرض "رؤية بديلة" للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.