روسيا تبدأ إنتاج النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس

وتأكد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الأربعاء، من إتمام الاستعدادات لتصنيع طائرات "سو-57" في مصنع الطائرات بمدينة كومسومولسك في الشرق الروسي، وتفقد النموذج العملي الأول من مقاتلة الجيل الخامس.

وأبلغ نائب وزير الدفاع الصحفيين أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستتسلم النموذج العملي الأول من مقاتلة "سو-57" في نهاية عام 2019.

وعبر نائب وزير الدفاع عن رضاه عما رآه وأعرب عن أمله في "تنفيذ جميع الخطط في وقت محدد".

وتستطيع مقاتلة "سو-57" التي تتميز بقدرتها على إخفاء نفسها عن الرادارات المضادة، أن تنازع أي مقاتلة من مقاتلات العدو، وتدمر أهدافًا أرضية وبحرية.