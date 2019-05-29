ريابكوف وعراقجي يدينان رفض واشنطن الالتزام بالصفقة النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، في اجتماع مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، دعا أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة إلى ضبط النفس لعدم إعاقة تنفيذ الاتفاق.

© AFP 2019 / Alexander NEMENOV ظريف يطالب بخطوات عملية لحماية الاتفاق النووي الإيراني

موسكو — سبوتنيك . ذكرت وزارة الخارجية الروسية "جرت محادثة صريحة حول التحديات التي تواجه خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الطرق الممكنة لتخفيف التوترات وضمان مواصلة التنفيذ المستدام للاتفاقيات الشاملة، بما في ذلك مراعاة تلك اللحظات، التي أجبرت طهران على تعليق التزاماتها الطوعية جزئيًا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

تجدر الإشارة إلى أن الجانب الروسي "قدم باستمرار فكرة حاجة جميع الأطراف المعنية لإظهار ضبط النفس من حيث الخطوات، التي من شأنها خلق صعوبات إضافية في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف البيان "إن روسيا وإيران تدينان بشدة رفض الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وكذلك رغبتهما في إعاقة تنفيذ الاتفاقيات الشاملة والتهديد بفرض عقوبات على الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها".