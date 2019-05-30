بوتين يوقع قانونا لتمديد العفو عن رأس المال حتى عام 2020

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من القوانين لتمديد "العفو عن رأس المال"، وجاء ذلك وفقا ما نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

موسكو — سبوتنيك. يحدد القانون المرحلة الثالثة من "العفو عن رأس المال" للفترة من 1 يونيو 2019 إلى 29 فبراير 2020.



© Sputnik . Alexei Druzhinin انعقاد قمة "روسيا أفريقيا" برئاسة بوتين والسيسي في سوتشي أكتوبر المقبل

وتم تقديمه إلى مجلس الدوما من قبل الحكومة من أجل تنفيذ الأمر الرئاسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، بإعفاء ممثلي قطاع الأعمال الذين يغلقون شركاتهم في الخارج ويحولون الأموال إلى روسيا عن دفع ضريبة الدخل بنسبة 13 بالمئة وتجديد عملية العفو عن رؤوس الأموال التي نقلت إلى روسيا في عام 2016.بوتين يوقع قانونًا لتمديد العفو عن رأس المال حتى عام 2020

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من القوانين لتمديد "العفو عن رأس المال"، وجاء ذلك وفقا ما نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

موسكو — سبوتنيك. يحدد القانون المرحلة الثالثة من "العفو عن رأس المال" للفترة من 1 يونيو 2019 إلى 29 فبراير 2020.

وتم تقديمه إلى مجلس الدوما من قبل الحكومة من أجل تنفيذ الأمر الرئاسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، بإعفاء ممثلي قطاع الأعمال الذين يغلقون شركاتهم في الخارج ويحولون الأموال إلى روسيا عن دفع ضريبة الدخل بنسبة 13 بالمئة وتجديد عملية العفو عن رؤوس الأموال التي نقلت إلى روسيا في عام 2016.