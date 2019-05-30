زاخاروفا: السلوك الأمريكي في العالم يتجاوز كل الحدود

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، ردا على تصريح المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك، الذي هدد به طهران، إن سلوك الولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود.

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة "إن السلوك العدواني للولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود التي يمكن تخيلها. منطقة تلو الأخرى ودولة تلو الأخرى وشعب تلو الآخر يعاني من هذا…".

© REUTERS / Kevin Lamarque أمريكا تعلن اتخاذ إجراء جديد ضد إيران الأسبوع المقبل

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، صرح اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترد بالقوة العسكرية إذا هاجمت إيران المصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن تتجه لفرض عقوبات على الآلية الأوروبية المقترحة للتعاملات المالية مع إيران لتفادي العقوبات الأمريكية.

هذا وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكان إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.