زاخاروفا: السلوك الأمريكي في العالم يتجاوز كل الحدود

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة "إن السلوك العدواني للولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود التي يمكن تخيلها. منطقة تلو الأخرى ودولة تلو الأخرى وشعب تلو الآخر يعاني من هذا…".
هذا وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكان إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
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