وكالة الفضاء الروسية تقرر إنهاء العمل بالتلسكوب الفضائي الروسي الوحيد "سبيكتر –أر"

موسكو — سبوتنيك. وقالت "روس كوسموس" على موقعها الرسمي "عقد اجتماع للجنة الحكومية لمراجعة سير اختبارات التحليق للمركبة الفضائية "سبيكتر- أر"، وقررت اللجنة، بعد سماع تقارير ممثلي صناعة الصواريخ والفضاء والمجتمع العلمي، اختتام العمل بمشروع "سبيكتر-أر" (إنهاء العمل به)".

وكانت الأنباء قد أوردت في وقت سابق أن التلسكوب "سبيكتر — أر" (مشروع "راديو أسترون") ، الذي تم إطلاقه في تموز/ يوليو عام 2011، والذي عمل لمدة سبع سنوات ونصف بدلاً من ثلاث سنوات مضمونة من قبل مطور القمر الصناعي (شركة لافوتشكين)، توقف عن تلقي الأوامر من الأرض. وكان مصدر في صناعة الفضاء الروسية قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" "بتعطل آخر مجموعة من 3 مجمعات أجهزة إرسال واستقبال ضمن وحدة القمر الصناعي، ما يمنعه من تلقي الأوامر. وفشلت كل المحاولات التي بذلت حتى الآن لإعادة الاتصال معه.