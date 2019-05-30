الدفاع الروسية تعتزم إجراء عمليات إطلاق لعدد من الصواريخ بين عامي 2019 -2021

موسكو — سبوتنيك. وجاء في الوثائق: "تعلن وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية… عن مناقصة مغلقة لشراء خدمات التأمين على المسؤولية من الأضرار التي تلحق بحياة الآخرين أو صحتهم أو ممتلكاتهم خلال القيام بالأنشطة الفضائية لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية في الفترة 2019-2021".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 1 آذار/ مارس الماضي، في رسالته إلى الجمعية الفدرالية الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية بدأت بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية، بإجراء تجارب عملية لمنظومة صاروخية فرط ثقيلة من طراز "سارمات " فرط صوتية (الهابرسونيك) والتي من الصعب اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي.
كما ذكر الرئيس الروسي أن 80 صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، و102 صاروخين باليستيين يطلقان من الغواصات، فضلا عن 3 غواصات استراتيجية من طراز "بوري"، دخلت الخدمة في القوات الاستراتيجية النووية الروسية.
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