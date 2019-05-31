بدأ مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي العمل في تصنيع النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".

وكان طيارو سلاح الجو الروسي قد جربوا النماذج التجريبية من هذه الطائرة. وأشاد الطيار سيرغي كيتايف في تصريحات صحفية بمزايا مقاتلة "سو-57"، وبالأخص قدرتها الفائقة على المناورة ومميزات نظام التحكم فيها.

وقال سيرغي كيتايف، وهو مدرب الطائرات التي يصنعها المصنع بمدينة كومسومولسك، لقناة "زفيزدا" إحدى قنوات التلفزيون الروسي، إن إنتاج هذه الطائرة يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. وأضاف أنه يظن أن المقاتلة الجديدة ستنال إعجاب أفراد القوات الجوية وتلقى ترحيبهم.

وعبر الطيار عن اعتقاده بأن المستقبل الباهر ينتظر هذه الطائرة.

وكان رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين قد أعلن أن وزارة الدفاع يجب أن تتعاقد في أقرب وقت على شراء 76 طائرة من طراز "سو-57".