لافروف: عدد من دول الخليج العربية مستعدة للنظر بمبادرة إيران بشأن عدم الاعتداء

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن عددا من دول الخليج العربية على استعداد للنظر بمبادرة إيران حول معاهدة لعدم الاعتداء.

صرح وزير الخارجية الروسي بأن عددا من دول الخليج العربية على استعداد للنظر بمبادرة إيران حول معاهدة لعدم الاعتداء.

© Sputnik . WALEED ALI البيان الختامي لقمة مكة: السعودية لها حق الدفاع عن أرضها... والعراق يسجل اعتراضه

وأضاف قائلا: "بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن بدء عملية بناء ثقة وتشكيل نظام أمني في منطقة الخليج".

يذكر بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد دعا في خلال زيارته للعراق، دول الخليج للتوقيع على معاهدة بعدم الاعتداء على خلفية الوضع المتأزم في المنطقة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت يوم أمس الخميس 30 مايو/حزيران، بأن"القمة العربية طالبت إيران بإعادة النظر في دورها بالإقليم".

في الوقت الذي ندد فيه البيان الختامي للقمة بدعم إيران للميليشيات الحوثية.