روغوزين: البنتاغون لا يستطيع قطع التعاون مع "روسكوسموس" قبل نهاية 2022

أكد المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، اليوم الجمعة، إن البنتاغون لا يستطيع قطع التعاون مع "روسكوسموس" قبل نهاية 2022 لأنه يحتاج صواريخ "سويوز".