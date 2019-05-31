موسكو توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو اتخذت قرارا بتوسيع قائمة ممثلي دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم إلى البلاد، رداً على قائمة مماثلة للاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في تعليق الخارجية الروسية المنشور على موقعها الرسمي: "وفقا للقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، أعلنا صراحة أن روسيا تحتفظ بحق الرد المناسب، وفي هذا الصدد، اتخذ الجانب الروسي قرارا بتوسيع القائمة الجوابية لممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المحظورون من دخول الأراضي الروسية. ويتساوى عدد الأشخاص في القائمة الروسية مع قائمة الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي تميز بالآونة الأخيرة باعتماده عدداً من القرارات التي تنص على استخدام تدابير أحادية تقييدية ضد بعض المواطنين الروس، موضحتاً أن الأسباب لمثل هذه القرارات "ليس لها أساس من الصحة، وأحيانًا الاتهامات السخيفة ضد مواطنينا".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو حذرت الاتحاد الأوروبي مرارًا من استخدام أداة عقوبات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية بما في ذلك وإتباع نهج إحلال الواردات، معلنة أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وأنها ليست طرفاً في الصراع الأوكراني الداخلي، بما في ذلك واتفاقيات مينسك.