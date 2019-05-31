موسكو: الولايات المتحدة تتصرف في سوق الطاقة كما في عهود الغرب المتوحش

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة، بدلاً من المنافسة النزيهة في سوق الطاقة، تتصرف كما في عهود الغرب المتوحش.

موسكو — سبوتنيك. قال بيسكوف في مقابلة على أثير قناة "RT" الروسية، رداً على سؤال حول آفاق مشروع "التيار الشمالي-2": هذا مشروع دولي واسع النطاق، يتم تنفيذه لصالح الدول المصدرة والمستوردة للغاز الطبيعي. ستكون هذه المبادرة مساهمة كبيرة في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وستكون أيضًا منافسًا جادًا للمنتجين والموردين الأمريكيين لهذا النوع من الوقود".

وخلص إلى القول "بدلاً من المنافسة النزيهة، يفضلون (الولايات المتحدة) التصرف كما في عهود الغرب المتوحش، كأنهم يسحبون مسدس من الحافظة بكلمات:" لا! أنتم الأوروبيون ستشترون الغاز الطبيعي لدينا. نحن لا نهتم بأن هذا الغاز أعلى تكلفة بنسبة 30 بالمئة على الأقل مقارنة مع الغاز الروسي".

يتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وصدرت بالفعل رخصة البناء من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وفنلندا والسويد. وينبغي الحصول على تصريح البناء فقط من الدانمارك.

ويذكر أن عدداً من الدول تقف ضد تنفيذ "التيار الشمالي- 2"، خاصة أوكرانيا، التي تخشى فقدان عائداتها من عبور الغاز الروسي، والولايات المتحدة، التي توجد لديها خطط طموحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت لاتفيا وليتوانيا وبولندا، بشكل مشترك، عدم موافقتها على البناء، ووصف قادتها هذا المشروع بالسياسي.