الخارجية الروسية: كييف تحاول استخدام آلياتها بسوء نية في أهدافها السياسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، حول جلسة استماع محكمة الأمم المتحدة بشأن "أوكرانيا ضد روسيا" أن كييف تحاول استخدام آلياتها بسوء نية في أهدافها السياسية.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في تعليق الخارجية الروسية على جلسات الاستماع، لا تتعلق طبيعة الاتهامات الأوكرانية ضد روسيا والتناقضات بين البلدين التي نشأت على أساسها بأي من الاتفاقيات. وبالتالي، فإن الحرب الأهلية التي أطلقتها كييف في دونباس لا تنظمها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك اتهامات كييف بشأن استرداد روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم على أساس الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن روسيا تنفي "وجود نزاع بين البلدين حول هذه الاتفاقيات من حيث المبدأ وتعتزم إثبات حقيقة أن أوكرانيا تحاول بسوء نية استخدام آليات تسوية المنازعات الخاصة بها لتحقيق أهداف سياسية"

وستعقد جلسات الاستماع الشفوية "أوكرانيا ضد روسيا" في محكمة الأمم المتحدة في لاهاي يومي 3 و7 حزيران/ يونيو، الجاري والتي بادرت إليها كييف في يناير عام 2017، على أساس الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999، واتفاقية 1965 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.