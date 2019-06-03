روسيا تقوم برحلة مراقبة فوق كرواتيا بموجب اتفاقية السماء المفتوحة

أفادت صحيفة محلية "كراسنيا زفيزدا" التابعة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين، أن بعثة من المفتشين الروس، ستجري تحليقا استطلاعيا فوق الأراضي الكرواتية في الوقت القريب، بموجب اتفاقية "لسماء المفتوحة".

موسكو — سبوتنيك. ذكرت الصحيفة: "سيتم التحليق على متن طائرة المراقبة الروسية "أنتونوف-30 بي" فوق أراضي كرواتيا من مطار "السماء المفتوحة"، وسيبلغ طول رحلة المراقبة 1300 كم".

ويذكر أن التحليق سينفذ وفقا للمسار المتفق عليه، وبحضور خبراء من كرواتيا على متن الطائرة للتأكد من الالتزام بكل المعايير المتفق عليها واستخدام المعدات المسموح بها بموجب الاتفاقية.

ويذكر أيضاً أن بعثة مشتركة من إيطاليا وهنغاريا وفنلندا ستقوم برحلة مراقبة أخرى بموجب اتفاقية السماء المفتوحة فوق أراضي روسيا وبيلاروس، على متن طائرة المراقبة الهنغارية "أنتونوف-26" من مطار كوبينكا. وذلك بحضور خبراء من روسيا على متن الطائرة.

ولم تذكر الصحيفة تواريخ هاتين الرحلتين.

والجدير بالذكر، أن اتفاقية السماء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة. وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار/مايو عام 2001.