الكرملين: الولايات المتحدة للأسف غير مستعدة لإحراز تقدم في العلاقات مع روسيا

أعرب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، عن أسفه لعدم استعداد الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لإحراز تقدم في العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يتحلى بالتجربة والصبر.

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج "سوفيكو" على قناة "آر تي": "لسوء الحظ، نرى الآن أنهم [ الأمريكيين] غير مستعدين للمضي قدمًا على الإطلاق. لكن فلاديمير بوتين يتمتع بالخبرة والصبر. وهو يرأس بلادا قادرة على الانتظار".

وأكد بيسكوف: "إن لدى روسيا والولايات المتحدة العديد من القضايا الاستراتيجية على جدول الأعمال والتي لا يمكن حلها إلا على المستوى الرئاسي، وغياب مثل هذه الاجتماعات أمر غير منطقي ويتعارض مع المصالح الوطنية للبلدين".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعتقد أن هناك حاجة إلى اجتماعات. نرى في جدول الأعمال العديد من القضايا ، قضايا استراتيجية تحتاج إلى معالجة على مستوى رئيسين، حيث لا يمكن حل هذه المشكلات على مستوى أدنى".

وتابع بيسكوف: "ونحن نفهم أنه في حالة عدم وجود حوار على أعلى مستوى، فإن حل هذه المشاكل يتوقف. وبالتالي فإن الفشل في عقد اجتماعات أمر غير منطقي ويتعارض مع المصالح الوطنية لبلدينا".

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.