رئيس الأركان الروسي يناقش مع القائد الأعلى لقوات الناتو الوضع في أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ناقش مع القائد الأعلى لقوات الناتو، تود والترز، الوضع في أوروبا والعلاقات بين الناتو وروسيا.

موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تبادل القائدان تقييمات الوضع العسكري — السياسي في أوروبا، والحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وكذلك شفافية الأنشطة العسكرية".

وتمت الإشارة إلى أن القائدين اتفقا على مواصلة الاتصالات.

يذكر أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تشهد خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف. كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف اللقاءات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا — الناتو" بشكل شبه تام.