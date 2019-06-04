روسيا تبدع سلاحا جديدا لمكافحة الطائرات

وأخبر مصدر في قطاع التصنيع العسكري "سبوتنيك" بأن اختبارات مجموعة "بانتسير إس إم" ستستكمل بعد عامين.

وبني الموديل الجديد من مجموعة "بانتسير" من الصفر لاستحالة تطوير مجموعات "بانتسير إس1" المتوفرة حاليًا إلى "بانتسير إس إم".

وتتمتع منظومة "بانتسير" الجديدة بمزايا تفوقية مثل الصاروخ الجديد الذي تصل سرعته إلى 3000 متر في الثانية مع العلم أن سرعة صاروخ "57أ6يي" الخاص بمجموعة "بانتسير إس1" تبلغ 1300 متر في الثانية، وجهاز التنشين الجديد الذي يرى رادار "بانتسير إس إم" بفضله الأهداف على بعد 75 كيلومترا. وبالتالي فإن مدى مجموعة "بانتسير إس إم" المجدي سيصل إلى 40 كيلومترا ما يعادل مثلي مدى مجموعة "بانتسير إس1".