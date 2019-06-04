الآلاف يطلبون الجنسية الروسية

أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن تلقي آلاف الطلبات من الراغبين في نيل الجنسية الروسية.

وقال جهاز الإعلام التابع لوزارة الداخلية الروسية إن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قدموا آلاف الطلبات للحصول على الجنسية الروسية.

وأشار إلى أن البت في طلب منح الجنسية يستغرق مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وحرصت روسيا على إعطاء ضمانات أمنية لأهالي منطقة دونباس الذين أيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام الحكم في أوكرانيا بعد أن تمردوا على انقلاب وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وفي يوم 24 ابريل/نيسان 2019 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بشأن منح الجنسية الروسية للراغبين فيها من سكان دونباس. وشدد القرار على ضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات حصول أهالي دونباس على الجنسية الروسية بمنح بطاقة الهوية الروسية لهم في أسرع وقت.