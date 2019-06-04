مدرعة غير مألوفة لا تفك أسرارها

ودلت ملامحها على أنها مركبة قتالية مدرعة روسية من طراز "بي إم بي 3". غير أنها بدت خالية من أسلحتها المعتادة، مدفع "2أ70" عيار 100 ملم ومدفع "2أ72" عيار 30 ملم. وحل محلهما ما يشبه هاون عيار 82 أو 120 ملم، ومدفع رشاش من عيار ثقيل.

وتحولت مركبة المشاة القتالية بالتالي إلى مدفع ذاتي الحركة. ولأن صورة الآلية القتالية غير المألوفة نُشرت قبل افتتاح معرض "آيدكس" في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن التوقعات أشارت إلى احتمال عرضها في هذا المعرض. ولم تصدق التوقعات، إذ لم تعرض هذه الآلية للرأي العام. وقد يماط اللثام عنها في الدورة المقبلة من معرض "آيدكس" أو يتم الإعلان عن وجودها في اليمن حيث تتواجد قوات إماراتية هناك وفقا لـموقع إخباري روسي.