بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بمساهمة المنظمات الإسلامية في ترسيخ وحدة شعوب روسيا.

موسكو-سبوتنيك. نقل المكتب الصحفي للكرملين عن برقية الرئيس بوتين، قوله: "أود أن أشير بارتياح عميق إلى أن المنظمات الإسلامية تقدم مساهمة قيمة في تطوير الحوار بين الأديان والأعراق، ووحدة شعوب روسيا، وتعارض باستمرار وحزم مظاهر التعصب الديني والتطرف. ويجري تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية، وإيلاء اهتمام كبير للمبادرات الخيرية والتعليمية".

وأعرب الرئيس عن اقتناعه بأن الطائفة المسلمة في روسيا ستستمر في المشاركة بنشاط في حياة البلاد، و"من خلال أنشطتها المثمرة، ستسهم في الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي والروحي القيم".

كما تمنى رئيس الدولة للمسلمين الروس السلام والازدهار.

يذكر أن عيد الفطر لدى المسلمين يصادف نهاية شهر الصيام في رمضان المبارك، ويعتبر أحد أكبر عيدين في الإسلام إلى جانب عيد الأضحى الذي يصادف في نهاية الحج.