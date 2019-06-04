بيسكوف: تركيا ليست ملزمة بإخطار روسيا بمفاوضاتها حول "إس-400"

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إنشاء مجموعة عمل بين تركيا والولايات المتحدة بشأن "إس-400": "لا أستطيع التعليق".

وفي نفس الوقت أشار إلى أن الجانب التركي غير ملزم بإخطار روسيا بهذا الشأن.

وأضاف بيسكوف قائلا: "تركيا ليست ملزمة بالإخطار. هذا ليس من شأننا. مهمتنا ومهمة شركائنا الأتراك هي إتمام صفقة توريد إس-400 لتركيا، وهي الآن في حيز التنفيذ".

ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا لشراء أنظمة دفاع صاروخي من روسيا من طراز "إس-400"، في أيلول / سبتمبر 2017 في أول صفقة كبرى لأنقرة لشراء أسلحة من موسكو.

ويعد الاتفاق لشراء صواريخ أرض جو أكبر اتفاق لأنقرة لشراء أسلحة من دولة خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".