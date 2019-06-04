بيسكوف: تركيا ليست ملزمة بإخطار روسيا بمفاوضاتها حول "إس-400"

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إنشاء مجموعة عمل بين تركيا والولايات المتحدة بشأن "إس-400": "لا أستطيع التعليق".
وأضاف بيسكوف قائلا: "تركيا ليست ملزمة بالإخطار. هذا ليس من شأننا. مهمتنا ومهمة شركائنا الأتراك هي إتمام صفقة توريد إس-400 لتركيا، وهي الآن في حيز التنفيذ".
ووقعت تركيا اتفاقا مع روسيا لشراء أنظمة دفاع صاروخي من روسيا من طراز "إس-400"، في أيلول / سبتمبر 2017 في أول صفقة كبرى لأنقرة لشراء أسلحة من موسكو.
ويعد الاتفاق لشراء صواريخ أرض جو أكبر اتفاق لأنقرة لشراء أسلحة من دولة خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)