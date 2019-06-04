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23:20 04 يونيو/ حزيران 2019
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    موسكو تتجه نحو رفع التعاون في مجموعات "بريكس" ومنظمة شنغهاي

    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    روسيا
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    أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن زيادة التعاون في مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون هي إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية.

    ستافروبول — سبوتنيك. قال لافروف في كلمة ترحيب ألقاها اليوم أمام المشاركين في المهرجان الدولي "الربيع الطلابي الروسي في دول البريكس ودول منظمة شنغهاي للتعاون": "بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون — إن المجموعات متعددة الأطراف من هذا النوع تتوافق مع حقائق القرن الحادي والعشرين. زيادة التعاون المتبادل في هذه الصيغ هو من بين أهم الأولويات للسياسة الخارجية لروسيا".

    منطقة تشيلابينسك
    © Sputnik . Alexander Kondratyuk
    منطقة تشيليابينسك الروسية تستعد لاستقبال قادة بريكس
    وأضاف وزير الخارجية الروسي أن التفاعل بين شباب دول البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، الذي يجري عبر المهرجان، يقدم "مساهمة كبيرة" في تعزيز "أسس العلاقات بين الحكومات " في "الحفاظ على جو من السلام والصداقة والثقة بين الأمم".

    ويقام المهرجان الدولي "ربيع الطالب لدول بريكس ودول منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 4 و 9 حزيران/ يونيو في مدينة ستافروبول ، ويشارك فيه نحو 2.5 ألف شخص من 23 دولة في أعماله، الذي يوافق مناسبة بدء عام رئاسة روسيا في منظمة شنغهاي للتعاون.

    يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، و حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة يوم 9 حزيران/ يونيو 2017 ، وحاليا تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "المراقب" بينما لدى أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا صفة "الشريك".

    وتضم مجموعة " بريكس " كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا. وكانت تعتبر هذه المجموعة  صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 بالمئة من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس " 26 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    بريكس, منظمة شنغهاي, الحكومة الروسية, روسيا
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