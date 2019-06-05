"المحيط" النووي الروسي يضمن الرد على العدوان في أية حال

يظل نظام الثأر النووي الروسي يحافظ على فاعليته حتى في حال نشر الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى في أوروبا.

أعلن ذلك رئيس سابق لأركان قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وقال الجنرال فيكتور يسين، رئيس أركان قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سابقا، لـ"سبوتنيك" إن نظام "بيريميتر" (هذه الكلمة الروسية تعني المحيط) قادر في أية حال على توجيه الضربة النووية للمعتدي.

وأنشأت روسيا نظام "بيريميتر"، وهو نظام توجيه الضربة النووية بشكل أوتوماتيكي ردا على هجوم يستهدف روسيا باستخدام الأسلحة النووية، في زمن الاتحاد السوفيتي. واصطلح عسكريو الدول الغربية على تسميته بـ"اليد الميتة".

ووفق الجنرال يسين فإن روسيا لن تلجأ إلى استعمال نظام "بيريميتر" إلا في الظروف الطارئة في حال تمكن المعتدي من تدمير مراكز قيادة القوات النووية الاستراتيجية الروسية خلال الضربة النووية السبّاقة. ويمكّن نظام "بيريميتر" في مثل هذه الحالة من الرد على المعتدي حتى إذا تمكن من تدمير ما يوجد في حوزة القوات الروسية من أسلحة نووية.

وأشار الجنرال يسين إلى أن نظام "بيريميتر" تم تحديثه وهو قادر على تحقيق مهمته.