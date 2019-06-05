إعلان الحاجة إلى "ميسترال" من صنع روسي

وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إن القوات البحرية الروسية تنوي دعوة مكاتب تصميم السفن في روسيا لتقديم عروض لعقود لإنشاء سفن مماثلة لحاملة المروحيات "ميسترال".

ويتوقع المصدر أن تبدأ أعمال التصميم الهندسي لـ"ميسترال" الروسية في عام 2020 لتتسلم القوات البحرية الروسية السفينة الأولى من هذا النوع في عام 2025.

ويفترض أن تحمل "ميسترال" الروسية 12 إلى 16 مروحية.

وكانت روسيا قد طلبت في عام 2011، من فرنسا أن تصنع لها سفينتين من طراز "ميسترال". وتمت صناعة ما طلبته روسيا، ولكن فرنسا أحجمت عن تسليمها إلى روسيا لأسباب سياسية.