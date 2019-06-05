إعطاء أوكرانيا فرصة لاستعادة القرم

وقال السيناتور سيرغي تسيكوف الذي يمثل القرم في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، في تصريحات صحفية: "هناك طريق قصير جدا لعودة القرم إلى أوكرانيا".

وأوضح أن بإمكان أوكرانيا إعادة ضم القرم لإدارتها إذا انضمت (أوكرانيا) إلى روسيا مرة ثانية.

وكانت أوكرانيا قد انضمت إلى روسيا قبل أكثر من 300 عام. وانفصلت أوكرانيا عن روسيا في عام 1991 حين أعلن اتحاد الجمهوريات السوفيتية حل نفسه.

وكانت شبه جزيرة القرم إقليمًا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينات القرن الماضي عندما قررت القيادة السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.

واستعادت القرم الهوية الروسية في عام 2014 بمشيئة أهاليها.