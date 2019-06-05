"عين القيصر"...روسكوسموس تتحدث عن منظومة لمراقبة الوضع في المناطق الروسية

تحدث رئيس شركة روسكوسموس الحكومية، دميتري روغوزين، عن مشروع "عين القيصر"، الذي باستخدامه سيكون من الممكن رصد الوضع في مناطق روسيا بشكل مباشر.

وفقًا لروغوزين، ستحصل على إمكانيات التحكم قيادة البلاد، وسيكون للرئيس وحده حق الوصول الكامل إليها.

وقال رئيس روسكوسموس: "لدى رئيس الدولة إمكانية رؤية كل شيء على الفولا بشكل مباشر. ما يحدث في مشاريع البناء في الوقت الحاضر والمواقع والناس والمحاصيل والطرق وغيرها الكثير".

في الوقت نفسه، أشار روغوزين إلى أن مجلس الوزراء يجب أن يتاح له الوصول المناسب إلى المنظومة.

يجب أن توفر "عين القيصر" لقيادة الدولة إمكانية البث المباشر باستخدام صور الأقمار الصناعية العالية الدقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون التحكم في استخدام مثل هذه المنظومة ذا أهمية للهياكل الخاصة.