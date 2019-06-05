الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في إدلب

موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في إدلب، والإرهابيون لا يتركون فرصة إلا واستخدموها لتفاقم الوضع وإعداد استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية