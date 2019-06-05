زخاروفا تسخر من "قائمة الطلبات" الأمريكية من دول العالم

وأشارت زاخاروفا إلى أن الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف الأطلسي "الناتو"، كاي بيلي هاتشيسون كان قد "حدد مهلة نهائية لتركيا"، مطالبا أنقرة برفض شراء منظومة "إس — 400" من روسيا.

وقالت زاخاروفا:"قمت بوضع قائمة، تتضمن الواجبات التي على الدول تنفيذها لترضى الإدارة الأمريكية. يبدو لي أنه يجب القيام بهذا العمل في الخارجية الأمريكية".

ذكرت زاخاروفا في البداية قائمة المتطلبات الأمريكية تجاه الدول الأوروبية وقالت:"وفقا للولايات المتحدة، يجب على أوروبا أن تدفع ثمن عضويتها في الناتو، وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة، ويجب ألا تتعاون مع روسيا."

وتابعت:

"يجب على أوروبا خرق اتفاق "نورد ستريم" ويجب أن تشتري الغاز من الولايات المتحدة بأسعار مبالغ فيها…والاحتفاظ أن بالأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها إلى الأبد".

ولفتت زاخاروفا إلى أن القائمة شملت الهند أيضا، والتي "يجب أن تقلل التعاون العسكري التقني مع روسيا".

وفيما يتعلق بالصين قال المتحدثة:"كما نلاحظ أن المتطلبات الأمريكية تجاه الصين تزداد يوما بعد يوم، حيث يتعين على الصين أن تبقي الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية منخفضة، وفي الوقت نفسه ، يجب أن تصدر سلعها إلى الولايات المتحدة برسوم مرتفعة. كما يمنع على الصين منافسة الولايات المتحدة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى بكين أن تمنح الولايات المتحدة حق الوصول الكامل لقطاع التكنولوجيا الفائقة الصينية".

كما تطرقت زاخاروفا لما تدين به الفلبين للجانب الأمريكي وقالت:"لا ينبغي عليهم حيازة أسلحة روسية، ويجب على المكسيك دفع تكاليف بناء الجدار على الحدود المكسيكية الأمريكية. أما كوريا الجنوبية عليها نشر أنظمة أمريكية مضادة للصواريخ على أراضيها وفرض عقوبات على شركة هواوي الصينية."

وفقا لها، اليابان أيضا "تدين" لواشنطن:"على اليابان نسيان حادثة هيروشيما وناغازاكي، وينبغي على العالم أجمع الاعتراف أن الولايات المتحدة هي التي فازت في الحرب العالمية الثانية. ويمنع على إيران تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية. أما فيما يخص المطالب الأمريكية تجاه كل من كوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وإيران فهي كبيرة لدرجة أنه يستحيل تحقيقها حتى لو أرادوا ذلك ".

وفي ختام حديثها أشارت زاخاروفا إلى أن قائمة متطلبات واشنطن تجاه روسيا طويلة لدرجة أنها لن تتطرق لهذا الأمر.