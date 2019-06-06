الكشف عن اعتراف أمريكا بشرعية انضمام القرم إلى روسيا

بيّنت تصريحات وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالقرم جزءا من روسيا في عام 2014.

وقال سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، في تصريحات صحفية إن جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة، قال له في أبريل/نيسان 2014 بعد أن صوت أهالي شبه جزيرة القرم في استفتاء عام لصالح استعادة إقليمهم وضعه كإقليم من الأقاليم الروسية ووافقت روسيا على عودة القرم إلى أحضانها، إن شعب القرم حصل على ما أراد.

وكشف كيري بذلك أن الحكومة الأمريكية تعترف بشرعية انضمام القرم إلى روسيا، غير أن وزير الخارجية الأمريكي عبر لنظيره الروسي عن رجائه لتنظيم استفتاء آخر في القرم.

وقوبل الرجاء الأمريكي بالرفض. وقال لافروف إن منظمي الاستفتاء لم يروا سببا لتصويت إضافي ما دام الأمريكيون وجدوا كل شيء مفهوما.

وصوت أكثر من 96 في المائة من سكان القرم في مارس/آذار 2014 لصالح عودة إقليمهم إلى روسيا. وتم نقل تبعية القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الـ20 وفقا لقرار الزعيم السوفيتي خروشوف.