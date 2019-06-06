الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع جميع القوى السودانية وتؤيد حل القضايا بالحوار

روسا تعلق على الوضع في السودان: هناك حاجة إلى انتخابات وهذا يتطلب الهدوء وتهدئة الطرفين