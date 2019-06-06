أخطر غواصة حربية روسية تذهب إلى البحر في أقرب وقت

من المقرر أن تذهب غواصة "قازان" إلى البحر للمرة الأولى في الشهر المقبل.

أعلن ذلك أليكسي رحمانوف، رئيس الشركة التي تدير صناعة السفن في روسيا، للصحفيين، اليوم الخميس، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.

وستذهب غواصة "قازان" التي تعمل بالطاقة النووية، إلى البحر في شهر يوليو/تموز في رحلة اختبارية.

ولا تزال هذه الغواصة تخضع لسلسلة اختبارات تهدف إلى التثبت من صلاحية معداتها للعمل وسد ما يتم اكتشافه من نواقص.

وتعتبر غواصة "قازان" أولى غواصات فئة "885إم" (أو "ياسين إم")، وصنعها مصنع "سيفماش" في مدينة سيفيرودفينسك في شمال شطر روسيا الأوروبي. وتم إنزالها إلى الماء في 31 مارس/آذار 2017.