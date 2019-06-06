شركات الطيران تتسلم مزيدا من طائرات "سوخوي سوبرجيت"

وأخبر يوري سلوسار، رئيس شركة "أو أ كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، الصحفيين، اليوم الخميس، بأن شركات الطيران الروسية ستحصل على 15 طائرة على أقل تقدير، من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" قبل نهاية العام الحالي.

وستكون غالبية الطائرات الجديدة، 10 طائرات، من نصيب شركة "أيروفلوت".

وأكد مدير الصناعة الجوية الروسية أن شركات الطيران لا تنوي التوقف عن طلب الطائرات الروسية بعد حادث إحدى طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" في أحد مطارات موسكو.

ووقع حادث اشتعال النار في طائرة تابعة لشركة "أيروفلوت" من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" في مطار شيريميتييفو، مساء يوم الأحد 5 مايو/أيار الماضي. ولا يزال التحقيق في هذا الحادث جاريًا.