بوتين: روسيا تتعاون مع إيران بشأن الوضع في سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن إيران قدمت الكثير بتعاونها مع روسيا وتركيا بشأن سوريا، وأنها فعلت أشياء إيجابية كثيرة.

سان بطرسبرغ- سبوتنيك . وقال بوتين، خلال لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي: "نحن على العكس نتعاون مع إيران في سوريا. أعتقد أنه بفضل الموقف الإيراني وموقف تركيا وروسيا، تم إنجاز الكثير من حيث إنهاء سفك الدماء في سوريا..

وأضاف الرئيس الروسي لقد قدمت إيران مساهمة كبيرة في هذا الصدد. علاوة على ذلك ، فقد أبدت مرونة، فقد سحبت قواتها من هضبة الجولان من أجل تهيئة ظروف ملائمة للعمل مع القوى الإقليمية.

وعقدت القمة الثلاثية بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، في شهر فبراير/ شباط الماضي في مدينة سوتشي، ويعد هذا اللقاء الرابع لزعماء الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

وفي سبتمبر/ أيلول عام 2018، وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.