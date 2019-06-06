بوتين: لا أحد يحظر مناقشة برنامج الصواريخ مع إيران

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لا أحد يحظر مناقشة برنامج الصواريخ مع إيران الذي قد يثير القلق، وهذا ليس سبباً لتدمير الإنجازات السابقة.

بطرسبورغ — سبوتنيك . وقال بوتين في لقاء مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية: "حسنًا ، هناك أسئلة عن برنامج الصواريخ، وهناك بعض الأسئلة الإقليمية، من يحظر مناقشة هذه القضايا مع إيران؟ لكن ليس من الضروري القيام بذلك عن طريق تدمير شيء تم تحقيقه مسبقًا".

واضاف " هذه هي النقطة التي نختلف فيها مع الإدارة الحالية [واشنطن]. ونحن نحاول إقناعها بأن مثل هذه الطريقة أو محاولة لحل بعض المشاكل تأتي بنتائج عكسية".

وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو/ أيار الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهم لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق قبل عام، وفرضت عقوبات على إيران وعززتها هذا الشهر بعد أن أمرت كل الدول بوقف مشترياتها من النفط الإيراني وإلا فرضت عليها عقوبات.